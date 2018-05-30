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الأربعاء، 30 مايو 2018 02:39 ص
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تعرف على تفاصيل إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:00 ص
تعرف على تفاصيل إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث صلاح حسب الله
كتب نور على – إيمان على
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استعرض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب،خلال مؤتمر صحفى له إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادى الثالث، والذى انطلق فى أكتوبر الماضى.

و يرصد "اليوم السابع" تفاصيل إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، والتى جاءت كالتالى:  

- أقر مجلس النواب منذ دور الانعقاد الحالى بداية من شهر أكتوبر الماضى، 111 قانون احتوى على 1655 نص قانون.

- وافق البرلمان على 32 اتفاقية دولية، سواء الموقعة من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة فى إطار التعاون الدولى.

- مناقشة 385 طلب إحاطة موجهة من قبل النواب إلى وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث خصص المجلس عدد من الجلسات للرقابة البرلمانية، بحضور الوزراء إلى الجلسة العامة لمناقشة طلبات الإحاطة.

- طرح 303 بيان عاجلة للمناقشة بالجلسة العامة، حيث أن هذه البيانات لا يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات، وتناقش فى الجلسة العامة.

- توجيه 45 سؤال للحكومة، حيث تدرج بجانب طلبات الإحاطة فى الجلسات المخصصة للرقابة البرلمانية.

- 20 طلب مناقشة بالجلسة العامة حول سياسة الحكومة، وكان يتم الرد عليها من قبل الوزراء فى الجلسات العامة.

-  إتمام مناقشة 551 اقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى وإحالتها إلى الجلسة العامة، ومن ثم إحالتها إلى الحكومة، حيث تنوعت هذه الاقتراحات بين مشاكل التعليم والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها.


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