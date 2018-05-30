تعرف على تفاصيل إنجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث

استعرض الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب،خلال مؤتمر صحفى له إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد العادى الثالث، والذى انطلق فى أكتوبر الماضى.
و يرصد "اليوم السابع" تفاصيل إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، والتى جاءت كالتالى:
- أقر مجلس النواب منذ دور الانعقاد الحالى بداية من شهر أكتوبر الماضى، 111 قانون احتوى على 1655 نص قانون.
- وافق البرلمان على 32 اتفاقية دولية، سواء الموقعة من قبل رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة فى إطار التعاون الدولى.
- مناقشة 385 طلب إحاطة موجهة من قبل النواب إلى وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث خصص المجلس عدد من الجلسات للرقابة البرلمانية، بحضور الوزراء إلى الجلسة العامة لمناقشة طلبات الإحاطة.
- طرح 303 بيان عاجلة للمناقشة بالجلسة العامة، حيث أن هذه البيانات لا يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات، وتناقش فى الجلسة العامة.
- توجيه 45 سؤال للحكومة، حيث تدرج بجانب طلبات الإحاطة فى الجلسات المخصصة للرقابة البرلمانية.
- 20 طلب مناقشة بالجلسة العامة حول سياسة الحكومة، وكان يتم الرد عليها من قبل الوزراء فى الجلسات العامة.
- إتمام مناقشة 551 اقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى وإحالتها إلى الجلسة العامة، ومن ثم إحالتها إلى الحكومة، حيث تنوعت هذه الاقتراحات بين مشاكل التعليم والصحة والصرف الصحى ومياه الشرب وغيرها.
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