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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:40 م
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تجديد حبس هيثم محمدين المتهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" 15 يوما

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:23 م
تجديد حبس هيثم محمدين المتهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" 15 يوما هيثم محمدين،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، حبس الناشط السياسى هيثم محمدين 15 يوما فى اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

 

وواجهت النيابة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بشأن المتهم والتى كشفت عن ارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

 

وكان المتهم قد ألقى القبض عليهم وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وذلك لتحريضه واشتراكه على أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.

 

 

 


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