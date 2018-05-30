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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:39 م
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تجديد حبس متهم 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:00 م
تجديد حبس متهم 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة كلابش،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت  منذ قليل، نيابة امن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين حبس عبد الرحمن الأنصارى 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. 
 
ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علة قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. 

 


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