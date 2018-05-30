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الأربعاء، 30 مايو 2018 11:47 م
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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن

الأربعاء، 30 مايو 2018 07:36 م
تباين أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن بورصة لندن
أ ش أ
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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم، الأربعاء.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 08.0 نقطة بنسبة 1.67% لتسجل 70.4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 96.4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 68.4 ‏دولار.‏

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة "هيرميس" 07.0 نقطة بنسبة 2.78% لتسجل 45.2 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 63.2 دولار، وأقل مستوى لها عند 43.2 دولار.

وحافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند 30.5 دولار. كما حافظت شهادات إيداع شركة "أوراسكوم" القابضة للتنمية على مستواها عند 70.17 دولار.

واستقر أيضًا أداء شهادات إيداع "أوراسكوم تيليكوم" عند 24.0 ‏دولار.


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