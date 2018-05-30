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تأجيل محاكمة 33 إخوانيا بالإسكندرية لـ25 يونيو المقبل

الأربعاء، 30 مايو 2018 05:08 م
تأجيل محاكمة 33 إخوانيا بالإسكندرية لـ25 يونيو المقبل مجمع محاكم الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة 33 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وآخر قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية إلى جلسة 25 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

أصدر القرار المستشار عبدالله عبد القادر الكيلانى رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

تعود الأحداث إلى 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الاخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.

وشهد محيط المحكمة تشديد الإجراءات الأمنية، بعد رفع حالة الاستنفار الأمنى من قبل قوات الشرطة.


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