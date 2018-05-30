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الأربعاء، 30 مايو 2018 07:40 م
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تأجيل استكمال التحقيق مع وائل عباس فى اتهامه بالتحريض ضد الدولة للأسبوع المقبل

الأربعاء، 30 مايو 2018 06:29 م
تأجيل استكمال التحقيق مع وائل عباس فى اتهامه بالتحريض ضد الدولة للأسبوع المقبل المتهم وائل عباس،ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أجلت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين استكمال التحقيقات مع المدون وائل عباس المتهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، للأسبوع المقبل.

 

وتواجه النيابة خلال جلسة التحقيق المتهم بالأحراز المضبوطة مع المتهم والتى تضمنت كتب وأوراق وأجهزة لاب توب وتليفونات محمولة.

 

كان المتهم حضر صباح اليوم من محبسه لمقر النيبة وسط حراسة أمنية، لحضور جلسة التحقيق، إلا أن النيابة أرجأت التحقيقات لجلسة بالأسبوع القادم. ؟

 

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. 

 


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