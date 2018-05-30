بن دغر: تحرير ميناء الحديدة سيؤمن الملاحة الدولية

بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الانتصارات الميدانية التى تحققها قوات الجيش الوطنى، ومعهم المقاومة الشعبية مدعومين بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومساهمة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة فى مواجهة الميليشيا الحوثية الإيرانية على امتداد الساحل الغربى ومديريات محافظة الحديدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه رئيس الوزراء بمحافظ محافظة الحديدة، الحسن طاهر، واطلع من خلاله على سير المعارك فى مختلف جبهات الساحل الغربى ومديريات المحافظة والانتصارات التى يجترحها الجيش الوطنى والمقاومة وتقدمها الميدانى الهادف لتحرير محافظة الحديدة من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وثمن رئيس الوزراء البطولات والتضحيات الجسام التى صدرها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة فى سبيل تحرير واستعادة جميع مناطق ومديريات وقرى محافظة الحديدة إلى حضن الجمهورية والدولة. مؤكدا أن الحكومة ستقوم بكامل مسؤولياتها فى تأمين المديريات المحررة وتوفير الخدمات وصرف المرتبات وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء "إن محافظة الحديدة وهى إذ تنتفض اليوم فى وجه كهنوت العصر، باتت على موعد قريب للعودة إلى حضن الوطن، وحضن الدولة والجمهورية وستتبعها تعز وصنعاء وإب والمحويت وصعدة وكافة محافظات وطننا الغالى وسنحرر كل شبر من قبضة المليشيا الكهنوتية الايرانية التى عاثت فى الأرض فسادا".

ودعا رئيس الوزراء أبناء وأهالى محافظة الحديدة إلى وحدة الصفوف والتكاتف لمواجهة مشروع الأئمة والحفاظ على الجمهورية فى مواجهة الميليشيا الحوثية التى تفقد قواها كل يوم بعد أن ذاق شعبنا مرارة شرها وبطشها وحاصرته فى قوته ومسكنه وأبسط حقوقه.

وقال الدكتور بن دغر، بتحرير ميناء الحديدة، سنتمكن من تأمين الملاحة الدولية وحفظ الأمن فى المياه الدولية، داعيا أبناء الحديدة للحفاظ على الممتلكات العامة وعدم السماح للمليشيا الحوثية بنهبا، قائلا: لقد مرت معظم البلاد بظروف صعبة جراء تدمير المليشيا للبنية التحتية والمبانى ونهبهم للممتلكات العامة والخاصة حتى تمكنا بفضل من الله والجيش الوطنى والمقاومة الشعبية والتحالف العربى، من تحرير 85‎%‎ واليوم نقف على أعتاب نصر جديد باستعادة الحديدة.

لافتا إلى أن الانتصار الكبير سيتحقق باستعادة العاصمة صنعاء وتأسيس الدولة الاتحادية التى تضمن تقاسما عادلا للثروة والسلطة.

بدوره قدم محافظ الحديدة شرحا مفصلا عن سير المعارك فى مختلف جبهات القتال، والتقدم الميدانى الذى تحققه قوات الجيش الوطنى والمقاومة بإسناد وتنسيق من قوات التحالف العربى.. معبرا عن شكره لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجدداً العهد على مواصلة الجهود حتى استعادة المحافظة وتخليصها من قبضة المليشيا الإمامية.