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بدء امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتى الفقه والمنطق للقسم الأدبى اليوم

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:00 ص
بدء امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتى الفقه والمنطق للقسم الأدبى اليوم طلاب الثانوية الأزهرية أرشيفية
كتب لؤى على
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يبدأ طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية اليوم أول أيام امتحان الشهادة بمادتى الفقه والمنطق الحديث، فيما يبدأ طلاب الشعبة الإسلامية امتحانهم بمادتى الفقه والاقتصاد، ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألفا، منقسمين إلى 10350 طالبة وطالبة بالقسم الأدبى، و55 ألفا و661 طالبا وطالبة بالقسم العلمى، يؤدون الامتحانات بـ566 لجنة على مستوى الجمهورية.

كان قد أدى أمس طلاب القسم العلمى امتحانهم بمادتى الفقه والميكانيكا والديناميكا للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية.

 


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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الفقه

الديناميكا




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