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اندلاع حريق هائل بحظيرة ماشية فى المنوفية

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:16 ص
اندلاع حريق هائل بحظيرة ماشية فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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نشب حريق هائل بحظيرة ماشية بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واتهم مالكها طالب باحراقها لخلافات سابقة بسبب الجيرة.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد،بنشوب حريق  بحظيرة ماشية بدائرة المركز .
 
بالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت اشراف العميد ياسر جلال مدير  إدارة الحماية المدنية، تم اخماد الحريق الذي نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب والبوص علي مساحة 50 متر تقريباً ملك " ف . م . ا" 65 سنه، فلاح ومقيم بذات الناحية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات   .
 
أسفر الحريق عن احتراق مكونات الحظيرة، وإصابة رأس ماشية بلفح نارى، بسؤال  المالك اتهم "  أ . ع . إ "  12 سنه، طالب ومقيم بذات الناحية بإشعال النار بالحظيرة لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.
 
بسؤل المشكو في حقه أنكر ما نسب إليه، وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 

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