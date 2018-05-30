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الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الأربعاء، 30 مايو 2018 02:11 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت هدى أبو بكر
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إمكانية تغيير المركز الانتخابى للمواطنين، وذلك من خلال موقعها الإلكترونى، حيث نشرت نموذج استمارة لطلب تغيير المركز الانتخابى، يتضمن بعض البيانات التى يقوم المواطن بإدخالها من بينها الاسم رباعى، والبريد الإلكترونى، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات، بالإضافة لصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

كما يتضمن الجزء الآخر من الاستمارة، البيانات الخاصة بالمركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، حيث يتم اختيار 3 مراكز انتخابية الأقرب إلى العنوان المثبت بطاقة الرقم القومى.

ويقوم الراغب فى تغيير مركزه الانتخابى فى البدايه بكتابة الرقم القومى كاملا، ثم الضغط على (ابدأ الطلب)، ليدخل على الصفحة الخاصة باستمارة طلب تعديل المركز الانتخابى، ويقوم بملء البيانات.

 

تعديل المركز الانتخابى
تعديل المركز الانتخابى

  

 
 
520183014722290-تعديل المركز
تعديل المركز

 


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