"النواب العراقى" يمهل مفوضية الانتخابات 48 ساعة لتنفيذ عمليه الفرز اليدوى

بغداد (أ ش أ)

أمهل مقرر مجلس النواب العراقى، نيازى معمار اوغلو اليوم الأربعاء، مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قرار المجلس بشأن عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10%، والغاء نتائج انتخابات الخارج، مؤكدا العمل على تحويل القرار إلى صيغة مقترح قانون والمضى للتصويت عليه فى جلسة قادمة فى حال عدم التجاوب .

وقال اوغلو - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " النصاب القانونى للجلسة كان كاملا ولدينا توقيعات كاملة للحاضرين بالجلسة، كما اننا سبق وان حشدنا لحضور مايقرب من 195 نائبا"، داعيا من يشكك بالنصاب إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية .

وأضاف أن " الغاية من القرار كانت تصحيح أخطاء وفاجعة أضرت بالعملية الديمقراطية وصوت عليه نواب ليسوا من الخاسرين فقط، بل هنالك سبع نواب من الفائزين وآخرين ممن لم يترشحوا للانتخابات".

وأشار إلى اننا " سنرسل الكتاب المتضمن القرار البرلمانى وننتظر رد المفوضية خلال 48 ساعة، وفى حال عدم ردها او امتناعها عن التنفيذ فسنعمل على القراءة الأولى والثانية للقرار بصيغة مقترح قانون خاص بجلسة مفتوحة ثم نعمل على تحشيد النواب من جديد للتصويت عليه كقانون وحينها يصبح ملزم التنفيذ للمفوضية".

وكان مجلس النواب العراقى قد صوت فى جلسته التى عقدت الاثنين الماضى على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10%، والغاء نتائج انتخابات الخارج.

من ناحية أخرى أفادت مصدر أمنى عراقى بأن أسواق محافظة ديالى شهدت، اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة لمنع تكرار تفجير سوق بعقوبة الذى وقع أمس وخلف قتيلا و10 جرحى.

وقال المصدر - فى تصريحات اوردتها قناة "السومرية نيوز" - أن "الأجهزة الامنية فرضت سلسلة إجراءات أمنية مشددة على أسواق ديالى ومنها بعقوبة لدواع أمنية".

وأضاف المصدر "الإجراءات تأتى لمنع تكرار تفجير سوق بعقوبة يوم أمس والذى أدى إلى مقتل واصابة 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال".