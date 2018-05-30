"المعلمين": نتواصل مع "التعليم" لحل مشاكل انتدابات الثانوية لأعضاء النقابة

قال خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، إن النقابة تتواصل مع كافة وزارة التربية والتعليم، لحل مشكلة عدد كبير من معلمى ومعلمات المنيا، والذين أبدوا تضررهم من تكليفهم الصادر من الإدارة العامة للامتحانات بتصحيح امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وأكد الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، على ضرورة مراعاة ظروف المعلمات وظروفهم الأسرية والاجتماعية، والتى تمنعهم من الابتعاد عن منازلهم لمسافات كبيرة، لافتا إلى أنه كان يمكن للوزارة أن تكلفهم بالتصحيح فى محافظة أسيوط بدلاً من تواجدهم فى قنا التى يفصلها عن محافظة المنيا محافظتى أسيوط وسوهاج، واصفا القرار بأنه غير مدروس.

وأشار إلى أن عرف عمليات النقابة، بدأت الاستعداد لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتلقى شكاوى أعضاءها لحلها أولا بأول.