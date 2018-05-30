video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصرية للاتصالات و"هواوى" يوقعان اتفاقية تمويل بنوك صينية ب200 مليون دولار

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:34 ص
المصرية للاتصالات و"هواوى" يوقعان اتفاقية تمويل بنوك صينية ب200 مليون دولار أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى عن توقيعهما اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من مؤسسات صينية، وهى بنك الصين والبنك الصينى للاستيراد وتأمين الائتمان.
 
وتساهم هواوى فى هذه الاتفاقية، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للمصرية للاتصالات بالتعاون مع هواوى، وتمتد مدة التسهيل 48 شهرا مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرا.
 
وقال أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تسعى لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة وشروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فى مجال الاتصالات فى مصر.
 
وأضاف البحيرى، أن التمويل يمنح الشركة المصرية للاتصالات، حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء بصورة أكثر سلاسة، كما يدعم التسهيل شركة هواوى فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتصالات: الانتهاء من إنشاء مدينة المعرفة خلال عامين

اخبار الاقتصاد

المصرية للاتصالات

هواوى

قرض




لا تفوتك
المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة