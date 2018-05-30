المصرية للاتصالات و"هواوى" يوقعان اتفاقية تمويل بنوك صينية ب200 مليون دولار

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوى عن توقيعهما اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من مؤسسات صينية، وهى بنك الصين والبنك الصينى للاستيراد وتأمين الائتمان.

وتساهم هواوى فى هذه الاتفاقية، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، بتقديم شروط تمويلية تنافسية للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم استخدام التمويل لبناء شبكة الجيل الرابع وتطوير شبكات البنية الفقرية للمصرية للاتصالات بالتعاون مع هواوى، وتمتد مدة التسهيل 48 شهرا مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرا.

وقال أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تسعى لتنفيذ العديد من الخطط التوسعية خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل إدارة الشركة على توفير التمويل طويل الأجل اللازم لتمويل تلك الخطط بأقل تكلفة ممكنة وشروط سداد ملائمة مع توقيت توافر التدفقات النقدية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه فى مجال الاتصالات فى مصر.

وأضاف البحيرى، أن التمويل يمنح الشركة المصرية للاتصالات، حلول مالية تمكنها من تنفيذ عمليات شراء بصورة أكثر سلاسة، كما يدعم التسهيل شركة هواوى فى زيادة حجم أعمالها فى مصر.