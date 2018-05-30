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الكويت تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:17 م
الكويت تعرقل صدور إعلان عن مجلس الأمن يدين إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل مجلس الأمن
(أ ف ب)
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عرقلت الكويت، اليوم الأربعاء اقتراحًا أمريكيًا بإصدار إعلان عن مجلس الأمن يندد بقوة بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

 

والمعروف أنه لا بد من إجماع لصدور إعلان عن مجلس الأمن.

 

وكانت الولايات المتحدة وزعت الثلاثاء مشروع إعلان عشية الاجتماع المقرر لمجلس الأمن الأربعاء، بناء على طلب واشنطن، للبحث في إطلاق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة.

 

وكانت إسرائيل ردت بشن غارات جوية على عشرات المواقع في القطاع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثل حاليا الدول العربية رسالة إلى ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جاء فيها:

 

"لا نستطيع المواقفة على نص يتم التداول فيه من قبل بعثتكم، في حين أننا نعمل على مشروع قرار يتطرق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة".

 

وكان الأمريكيون عرقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية مشروعي إعلان يعبران عن قلق مجلس الأمن ازاء أعمال العنف في قطاع غزة، ما يكشف عن الانقسام القائم في مجلس الأمن إزاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

 

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن هذا الأسبوع على مشروع قرار للكويت يدعو إلى اتخاذ "إجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" فى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

 

ويتوقع الدبلوماسيون أن تعرقل واشنطن صدور مشروع القرار هذا عبر استخدام الفيتو.


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