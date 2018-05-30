video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على مهندسى قطاع الكهرباء

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:40 م
الكهرباء: توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على مهندسى قطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع كفاءة الكوادر البشرية في مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وخاصة في مجال الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية القطاع للتوسع فى الطاقة المتجددة حتى عام 2035.

حضر الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات نيابة عن الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية حيث عقد برنامج تدريبى لمهندسى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تصميم ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية لعدة دورات متتالية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية للطاقة المتجددة (RENAC) والشريك المصرى المعتمد Oosis Renewable Energy، وشملت تلك الدورات التعريف بمكونات وتصميم واقتصاديات أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية لتلك الأنظمة، وقد اجتاز 32 مهندساً ومهندسة من الشركة القابضة وشركات التوزيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عدد الساعات المعتمدة لحصولهم على أرقى مستوى دولى للتدريب بالتعاون مع الخبرة الألمانية.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم للدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الكهرباء" تكشر عن أنيابها للصوص سرقة التيار.. تكثيف الحملات لضبط المخالفين الأيام المقبلة.. مصدر: بولاق أكثر مناطق السرقات.. ومحاسبة السارقين بـ135 قرشًا مقابل الكيلو وات.. وتخصص رقم 121 لتلقى البلاغات

وزارة الكهرباء

الطاقة المتجددة

قطاع الكهرباء




لا تفوتك
المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة