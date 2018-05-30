الكرملين يدين "بشدة" مقتل صحفى روسى فى كييف

(أ ف ب)

ندد الكرملين "بشدة"، اليوم الأربعاء، بمقتل الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى كييف وطالب السلطات الأوكرانية بفتح "تحقيق فعلي" معتبرا أن أاوكرانيا أصبحت "مكانا خطرا جدا" للصحفيين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف "نندد بشدة بهذه الجريمة ونأمل بفتح تحقيق فعلى لكشف المسؤولين عن عملية الاغتيال".

وقتل الصحفى والكاتب الروسى أركادى بابتشينكو بالرصاص فى منزله فى كييف مساء الثلاثاء، كما اعلنت الشرطة الاوكرانية.

وقال المتحدث باسم الشرطة ياروسلاف تراكالو ان بابتشينكو "كان فى منزله فى حى دنيبروفسكى فى كييف. زوجته كانت فى الحمام حين سمعت طلقا ناريا وعندما خرجت رأت زوجها مضرجا بدمائه"، مشيرا الى ان الصحافى فارق الحياة فى سيارة الاسعاف التى كانت تقله الى المستشفى.