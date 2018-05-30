القبض على 3 متهمين بتهمة التعامل مع جهة خارجية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على 3 متهمين بدائرة مركز الاسماعيلية بحوزتهم مليون و200 ألف جنيه بتهمة التهريب عن طريق أنفاق سيناء والتعامل مع جهة أجنبية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الاسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بقيام ضباط مباحث مركز الضواحى بالقبض على 3 أشخاص بحوزتهم مليون و200 ألف جنيه .

وأكدت التحريات أن المتهمين «محمود. ط. س» 55 عامًا، ونجله «طالب» 35 عامًا حضرا من شمال سيناء منذ عدة شهور وقاما بتغيير محل إقامتهما للإسماعيلية وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الأول والثانى و المتهم«أحمد. م. ا» 32 عامًا يقومون بتهريب السلع الغذائية عن طريق الإنفاق وأن المبلغ الذى تم ضبطه بحوزتهم هو ثمن لبضاعة متفق عليها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى وجهت لهم تهم التعامل مع جهة خارجية وتهريب سلع غذائية عبر انفاق غزة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.