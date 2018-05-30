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الأربعاء، 30 مايو 2018 11:47 م
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القبض على صاحب مصنع بحوزته 15 طن لحوم فاسدة بأبو النمرس

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:14 م
القبض على صاحب مصنع بحوزته 15 طن لحوم فاسدة بأبو النمرس لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لحوم، لاتهامه بحيازة 15 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بأبو النمرس، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب مصنع لحوم بأبو النمرس، لكميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمى، حيث يعيد تصنيعها لبيعها للمواطنين مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم ضبط المتهم، وبحوزته 15 طن من اللحوم مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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