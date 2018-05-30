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الأربعاء، 30 مايو 2018 04:40 ص
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الصحة الفلسطينية تدعو للالتزام بالمصادر الرسمية بعد التصعيد الإسرائيلى

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:06 ص
الصحة الفلسطينية تدعو للالتزام بالمصادر الرسمية بعد التصعيد الإسرائيلى أشرف القدرة الناطق باسم الصحة الفلسطينية
(أ ش أ)
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دعت وزارة الصحة الفلسطينية الإعلاميين والنشطاء إلى التحلى بالمسئولية، والالتزام بما تنشره المصادر الرسمية عبر نوافذها المعتمدة حول التطورات الميدانية، جراء التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة.

كما دعت الوزارة، فى بيان أمس الثلاثاء، كافة المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى ظل التصعيد الإسرائيلى على قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلى سلسلة غارات، أمس الثلاثاء، على قطاع غزة، فى حين استهدفت فصائل المقاومة فى القطاع المستوطنات المحاذية بعدد من القذائف والصواريخ.

 


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الصحة الفلسطينية

التصعيد الإسرائيلى

غزة

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