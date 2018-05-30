الصحة: إصدار 43 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بـ121 مليون جنيه خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 43 ألف و350 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، فى محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 121 مليون و687 ألف جنيه، وذلك فى الفترة من 19 إلى 24 مايو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 6 ألاف و 735 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف "كاظم" أن القرارات تضمنت 33 ألف و 313 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وانف واذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 235 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 28 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة عدد 101 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديرى المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.