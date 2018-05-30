السعودية تسعى لتجريم التحرش الجنسى قبل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات

(أ ف ب)

أفاد مسؤولون، أمس الثلاثاء، أن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسى، وذلك قبل أقل من شهر على رفع المملكة المحافظة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

وكان مجلس الشورى السعودى وافق الإثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذى يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 الف ريال-80 ألف دولار، وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على "نظام مكافحة جريمة التحرش".

وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان "إن نظام التحرش الذى تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة فى المملكة".

وأضافت "أنه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة فى الدول الأخرى".

ومن المقرر ان ينتهى الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذى يعود الى عقود طويلة فى 24 يونيو، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، كما رفع ولى العهد الحظر عن دور السينما واتاح اقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.