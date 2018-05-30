video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تسعى لتجريم التحرش الجنسى قبل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:55 ص
السعودية تسعى لتجريم التحرش الجنسى قبل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات مجلس الشورى السعودى
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أفاد مسؤولون، أمس الثلاثاء، أن السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسى، وذلك قبل أقل من شهر على رفع المملكة المحافظة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

وكان مجلس الشورى السعودى وافق الإثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذى يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 الف ريال-80 ألف دولار، وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على "نظام مكافحة جريمة التحرش".

وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان "إن نظام التحرش الذى تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة فى المملكة".

وأضافت "أنه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة فى الدول الأخرى".

ومن المقرر ان ينتهى الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذى يعود الى عقود طويلة فى 24 يونيو، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولى العهد الأمير محمد بن سلمان، كما رفع ولى العهد الحظر عن دور السينما واتاح اقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على عقوبة التحرش داخل المملكة العربية السعودية

السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل الإفطار السنوى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يزور السعودية للمرة الثانية منذ استقالته

اخبار عربيه

السعوديه

قياده النساء للسيارات

التحرش الجنسى

المملكه العربيه السعوديه




لا تفوتك
وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

وزير بريطانى: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الجمعية الفلكية: قمر رمضان يكتمل بدرًا الليلة فى سماء الوطن العربى

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الولاية الأولى للرئيس السيسى تنتهى السبت.. جلسة خاصة بـ"النواب" لحلف يمين الفترة الثانية.. صلاح فوزى: الدستور أكد على أداء الرئيس القسم قبل البدء فى مهام عمله.. وبرلمانى: لم نبلغ رسميا بجلسة أداء اليمين

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

الإخوان تحكم تونس.. النهضة تفرض بقاء "الشاهد".. الغنوشى: زمن التنازلات انتهى.. الحركة تعرقل المسار الديمقراطى وتفكك التيار المدنى لاكتساح الانتخابات المقبلة.. ونداء تونس يهدد بالانسحاب

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

رغم التوقيع.. انتقال عمر السعيد لصفوف الزمالك ليس نهائيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة