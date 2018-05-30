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السعودية تبدأ إجراءات تسجيل حجاج الداخل على المسار الإلكترونى غدا

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:35 ص
السعودية تبدأ إجراءات تسجيل حجاج الداخل على المسار الإلكترونى غدا الحرم المكى - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن بدء إجراءات تسجيل حجاج الداخل للمواطنين والمقيمين بالمملكة الراغبين فى أداء مناسك حج هذا العام 1439هـ على المسارالإلكترونى، غدا الخميس، لاستعراض كافة برامج الخدمة المقدمة من الشركات والمؤسسات النظامية والمرخص لها، ويستمر التسجيل  حتى نهاية شهر شوال الموافق 13 يوليو القادم.

وأضافت " الوزارة" عبر موقعها الإلكترونى، أنه سيتم تمكين الراغبين فى أداء الحج من الاختيار المبدئى لحزم الخدمات المناسبة لهم من بين البرامج الخاصة بكل شركة ومؤسسة حجاج داخل، وإعداد قائمة برامجهم المفضلة، مع إتاحة الفرصة لإدخال بيانات مرافقيهم، كما سُيتاح من خلال هذه الخدمة لكل من قام بتسجيل قائمة المفضلة، إمكانية التعديل عليها طيلة هذه الفترة، التى ستسبق مرحلة إتمام الحجز.

وأشارت إلى أن مرحلة إتمام إجراءات الحجز ستنطلق فى غرة شهر ذى القعدة القادم الموافق 14 يوليو 2018، وتستمر إلى اليوم السابع من شهر ذى الحجة القادم الموافق 18 أغسطس القادم ،  حيث ستتطلب عملية إتمام الحجز، أن يقوم بالدخول مرة أخرى للمسار الإلكترونى لحجاج الداخل خلال هذه الفترة المقررة، واستعراض قائمته المفضلة التى قام بإعدادها وتجهيزها، وتأكيد الحجز على البرامج المتوافرة منها.

وناشدت ووزارة الحج والعمرة السعودية،جميع المواطنين والمقيمين الراغبين فى أداء مناسك الحج، الحرص على التسجيل فى حملات الحج النظامية والمُرخّص لها من قِبل الوزارة، لافتة إلى إن بوابة المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، تعد هى المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد فى خدمة حجاج الداخل لهذا العام لجميع البرامج المعتمدة، كما يمثل السداد الإلكترونى فى المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبى الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

 ونوهت بأن دفع أى مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم فى بوابة المسار الإلكترونى وخارج إطار آلية السداد المعتمدة، يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة منها.

 

 

 

 

 


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