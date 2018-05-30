الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يومًا

كتب عز النوبى

كشف تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، أسفرت الحملات عن تحصين (1، 115، 505) رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ( 735، 398) رأس ضد مرض حمى الوادى المتصدع ، ( 102، 739) رأس ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى ، ( 56، 215) رأس ضد مرض التسمم الدموى ، ( 6، 735 ) رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، ويجرى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصن.

وأضافت الخدمات البيطرية، أن التحصينات فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، كما تواصل الادارة المركزية للطب الوقائى، تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية .