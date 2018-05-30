"الزراعة" تبحث ضم 10 محاصيل لمنظومة الصادرات: نستهدف التصدير بـ9 مليارات دولار

كتب عز النوبى

عقدت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى، إجتماعا اليوم الاربعاء لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، وبحث سلبيات وإيجابيات المنظومة خلال عام من بدء تنفيذها، بما يساعد على وضع آطر جديدة تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا.

كما يبحث الاجتماع، ضم أكثر من 10 محاصيل اهمها الموالح والبطاطس والبصل والرمان إلى منظومة الصادرات الزراعية الحالية التى تشمل محاصيل الفراولة والفلفل والعنب والجوافة، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الاسواق الدولي، والتوسع فى المحاصيل التى ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، يساهم فى رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام "التكويد"، الذى تم تطبيقه فعليا على صادرات العنب والفلفل .

وتواصل وزارة الزراعة مواصلة الاعمال الرقابية أثناء الموسم التصديرى من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو ان الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.