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الأربعاء، 30 مايو 2018 12:43 م
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الديمقراطى الكردستانى: ندعم قرار إعادة فرز أصوات المراكز المشكوك بصحة نتائجها

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:40 م
الديمقراطى الكردستانى: ندعم قرار إعادة فرز أصوات المراكز المشكوك بصحة نتائجها الانتخابات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن رئيس مؤسسة الانتخابات فى الحزب الديمقراطى الكردستانى خسرو كوران، اليوم الأربعاء، دعم الحزب لأى قرار لإعادة عملية عد وفرز الأصوات فى المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها.

وقال كوران، فى مؤتمر صحفى، اليوم - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - "نحن نساند أى قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد وفرز الأصوات فى أى مركز يشكك فيه بوجود حالات التزوير"، وأضاف أننا "لدينا أيضا شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة فى بعض المناطق".

وفى السياق ذاته، أكد كوران أن حزبه سيخوض انتخابات برلمان إقليم كردستان بقائمة مستقلة، لافتا إلى أن الوقت ما زال مفتوحا أمام إقامة التحالفات، وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، اليوم الأربعاء، إلغاء أكثر من ألف لجنة انتخابية فى انتخابات الداخل والخارج، مشيرة إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين.


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