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الحكومة توافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتى لإنشاء 3 محطات كهرباء

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:53 م
الحكومة توافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتى لإنشاء 3 محطات كهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت هند مختار
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء وافق على قرض من صندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بـ60 مليون دينار كويتى لإنشاء3 محطات محولات بفائدة سماح 2.5 % بفترة سماح 4 سنوات

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بعض الأماكن مازالت تعانى من عدم جودة وصول الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تحكم للطاقة فى عدد من الشبكات

وأشار إلى أن ال3 محطات محولات ستكون ضمن ال 26 محطة يتم إنشاؤها، موضحا أنه تم رصد 25 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع على مدار ال3 سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 


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