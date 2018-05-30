الحكومة توافق على بدء إجراءات اختيار شركات إدارة وتشغيل المتحف الكبير

كتبت هند مختار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الحكومة اليوم الأربعاء، وافقت على بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار الشركات التى ستتولى إدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن تكلفة مشروع المتحف المصرى الكبير يصل إلى 20 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الشهر المقبل بقاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى الكبير، لإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقدم لإدارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف الكبير.

وأشار إلى أن وزارة الآثار مستعده للتعامل والشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين في المناطق الاثرية، موضحا انه جارى انشاء شركة لإنتاج وتروج المستنسخات الأثرية المصرية

وحول موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، قال الوزير إن المشروع كان به عقبات مالية وهندسية شديدة التعقيد، وسيتم الإعلان عن الافتتاح في الموعد المناسب وسيتم توجيه الدعوة لكبار الشخصيات العالمية.