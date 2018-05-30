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الحكومة تستعرض تقريرا حول مشروع ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة 3 مليارات دولار

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:20 م
الحكومة تستعرض تقريرا حول مشروع ألواح الطاقة الشمسية بتكلفة 3 مليارات دولار اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
كتبت هند مختار
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قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض تقرير حول مشروع الألواح من الطاقة الشمسية بقدرة 5 جيجا فى العام بتكلفة من 2 إلى 3 مليارات دولار. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع سيتم البدء فيه هذا العام وحتى 2022، بعد اتخاذ واعتماد دراسة الجدوى من قبل إحدى الشركات الصينية، موضحا أنه تم الاتفاق على شراكة بين شركة "جى سى ال" والهيئة العربية للتصنيع. 
 
ولفت إلى أن المشروع سيقام فى أسوان بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع محافظ أسوان الأسبوع المقبل، لترتيب كافة الإجراءات. 
 
 
 
 
 
 

 


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