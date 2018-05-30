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الحبس عامين لـ 12 شخصا بتهم التجمهر فى حى الأسمرات

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:29 م
الحبس عامين لـ 12 شخصا بتهم التجمهر فى حى الأسمرات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، 12 شخصا بينهم 6 سيدات بالحبس لمدة عامين لجميع المتهمين بتهمة التجمهر بحى الأسمرات، اعترضا على دفع إيجار الشقق.

كانت نيابة المقطم، أحالت جميع المتهمين إلى المحاكمة وكلفت النيابة العامة فى وقت سابق، أجهزة الحى ومحافظة القاهرة إعداد تقريرها حول الواقعة وأمرت مباحث استكمال التحريات ووجهت النيابة للمتهمين تهم عديدة منها التجمهر والدعوة للتظاهر بدون تصريح وإزعاج السلطات وتقدير السلم العام.

كشفت تحقيقات النيابة، إخطار أجهزة الحى سكان حى الأسمرات بدفع مبالغ مالى 300 جنيه نظير إيجار شهرى مقابل المسكن للمعيشة فاعترض عدد منهم ونظموا تجمهرا بتاريخ 5 أبريل الماضى، وتبين المتهمين المقبوض عليهم مديونين بمالغ مالى يقدر 2000 جنيه لكل منهم إجمالى 22 ألف جنيه تم دفعهم خلال التحقيقات، وتسلموا ايصال بذلك.

وطلب دفاع المتهمين تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة، وعرض الفيديوهات التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وعرضها على الجهات المختصة للفحص ومعرفة المتورطين فى الواقعة، مشيرا إلى أن واقعة الضبط تمت بتاريخ 23 أبريل الماضى مما ينفى التهمة عن موكليه.

كان عدد من الأهالى تجمهروا بحى الأسمرات، اعتراضًا على رفع إيجارات للشقق السكنية، وألقى رجال الأمن القبض على 12 شخصًا.


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