الجيش اليمنى يتصدى لهجوم لمليشيات الحوثى غرب تعز

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تصدى الجيش الوطنى اليمنى، اليوم الأربعاء، لهجوم شنته مليشيا الحوثى على منطقة البرح غربى تعز وتكبدت الميلشيا خسائر فادحة.

وقال لواء أركان حرب باب المندب بالجيش اليمنى أبو أسامة الصالحى، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "إن أبطال الجيش الوطنى تصدوا لهجوم لمليشيا الحوثى فى محيط البرح ونفذوا هجوما معاكسا، وتم تحرير التبة الحمراء المحيط بمنطقة البرح وإحدى المدارس المزروعة بشبكات من الألغام والعبوات الناسفة مغطاة بمئات الكتب المدرسية، تمهيداً لتفجيرها عن بعد، إلا أن أبطال الجيش الوطنى تمكنوا من تفكيكها وإخراجها وتطهير المدرسة من الألغام".

وأضاف الصالحى، "مثل هذه المحاولات اليائسة للميليشيا لن تمر ولن تستمر وسيتم دحرهم"، مؤكدًا أن أبطال لواء باب المندب كان لهم دور كبير فى تحرير مديرية ذوباب ومنطقة باب المندب وتأمين خط الملاحة الدولية من البر، وكانوا سداً منيعاً فى سلسلة جبال العمرى ومعسكر العمرى التى كانت تستخدمه ميليشيا الحوثى إمداداً لها ومصنعاً للعبوات الناسفة ومركز تحكم لتحركاتهم فى تلك المناطق الاستراتيجية والتى أصبحت تحت سيطرة الأبطال بعد تنفيذ عمليات عسكرية مؤلمة ضد المليشيا الحوثية، وتمكنت من دحرهم وتأمين المناطق التى شكلت قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية تجاه مدينة وميناء الحديدة.