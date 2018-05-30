الجيش اليمنى مدعوما بقوات التحالف يحرر مواقع جديدة بحجة

تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم ، من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية بأطراف مديرية حيران بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة إن أبطال الجيش نفذوا، صباح اليوم، هجومًا مباغتًا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية فى أطراف وادي حيران، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة، وتكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

كما تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، من انتزاع أكثر من ٦٠٠ لغم- مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف - من تلك المواقع الجديدة التى حررها أبطال الجيش.

وأكد أحد أفراد الفريق الهندسى للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أنهم عثروا على نوعية جديدة من الألغام وتسمى بـ"الألغام القفازة"، موضحاً أن هذا الحجم الكبير من الألغام تم نزعها من موقعين فقط.

يشار إلى أن الفرق الهندسة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت- حتى الآن- أكثر من 6 آلاف لغم من مختلف الأنواع والأحجام.