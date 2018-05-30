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الجمعة.. احتفالية فى محمية وادى دجلة بالتزامن مع يوم البيئة العالمى

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:16 م
الجمعة.. احتفالية فى محمية وادى دجلة بالتزامن مع يوم البيئة العالمى محمية وادى دجلة
كتبت آية دعبس
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أعلنت وزارة البيئة عن تنظيم محمية وادي دجلة، احتفالية عامة بالتعاون مع جروب مدرسة الصحراء لتعلم مهارات البقاء، يوم الجمعة المقبل،  للإفطار بمحمية وادي دجلة بالمعادي تحت شعار - هات فطارك وتعالى- للسنة الخامسة على التوالى، فى الرابعة مساء داخل محمية وادي دجلة بساحة الكيلو2، وذلك بحضور محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة، وعدد كبير من الباحثين فى المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.
 
وأوضحت الوزارة، فى إعلان على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن ذلك يأتى بالتزامن مع احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى الذى يقام سنويا فى 5 يونيو، وتحتفل به كل دول العالم ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكى"، موجه الدعو للجميع لمواجهة أحد التحديات البيئية العظيمة فى هذا العصر.
 
ودعت إلى النظر في الكيفية التي يمكن بها إحداث تغييرات في الحياة اليومية للحد من العبء الثقيل للتلوث البلاستيكى على الأماكن الطبيعية والحياة البرية  والصحة،  مشيرة أنه في حين أن البلاستيك له العديد من الاستخدامات القيمة، فقد أصبحنا نعتمد بصورة أكبر على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة أو غير القابل للاستعمال مرة أخرى- وما يترتب على ذلك من عواقب بيئية شديدة.
 
وتتضمن الاحتفالية بعض الفعاليات قبل وبعد الإفطار، ومعرض منتجات للسكان المحليين للمحميات الطبيعية علي مستوي مصر، يتضمن مشغولات يدوية بدوية وعطارة واعشاب ومأكولات ومشربات طبيعية بالاضافة انشطة رياضية وندوات عن مهارات العيش في الصحراء بالاضافة الي الانشطة الرياضية والكشفية والاستمتاع بالدرجات الجبلية بالمحمية والتصوير وغيرها من الانشطة.
 
 

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وزارة البيئة

محمية وادى دجلة

وادى دجلة

يوم البيئة العالمى

البلاستيك

اضرار البلاستيك




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