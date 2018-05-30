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التنمية الصناعية: طرحنا 28.5 مليون متر أراضى باستثمارات 42.7 مليار جنيه

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:19 م
التنمية الصناعية: طرحنا 28.5 مليون متر أراضى باستثمارات 42.7 مليار جنيه المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
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كشف أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طرح الهيئة 28.5 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة خلال عامى 2016،2017 بإجمالى استثمارات تقدر ب42.7 مليار جنيه توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 800 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2015.

 

وأضاف أحمد عبد الرازق، فى تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من التوسع فى طرح الأراضى الصناعية خلال العامين السابقين إلا أنه نتيجة الطلب المتزايد على الأراضى الصناعية والذى يصل إلى 9275 مليون متر مربع لعدد 280 مشروع بحجم استثمارات تبلغ 100،36 مليار جنيه منها حوالى 49.8% استثمارات أجنبية من إجمالى الاستثمارات.

 

وتوزع نسبة الأراضى المطلوبة من الإجمالى بين 50.2% محليا، 7.3% دول عربية، 5.5% أوروبا، 35% آسيا، 2% للولايات المتحدة الأمريكية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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