التعليم توجه 29 نصيحة لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق فى الامتحانات

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الامتحانات لتحقيق النجاح والتفوق وذلك على النحو التالى:

أولاً: قبل الامتحان:

1. لا تلقى بالاً بأى إشاعة تخص الامتحانات حتى لا تسيطر عليك اى طاقة سلبية.

2. راجع جدول الامتحان أولاً بأول، وتأكد من مكان لجنة امتحانك.

3. نظم وقتك من خلال عمل جدول خاص بك بالمراجعة.

4. راجع دروسك بهمة ونشاط، وقسم المادة إلى أجزاء.

5. حاول الاطلاع على نماذج الامتحانات السابقة والاسترشادية التى تم تحميلها على الموقع الرسمى للوزارة والأسئلة الواردة بالكتاب المدرسي.

6. اهتم بصحتك الجسمية ونظافتك الشخصية.

7. لا ترهق نفسك قبل يوم الامتحانات.

8. كن مطمئنًا متفائلاً واضعًا النجاح نصب عينيك.

9. قم بتجهيز الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان.

10. دون فى مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان؛ حتى يسهل عليك تذكرها فيما بعد.

11. اترك هاتفك المحمول فى منزلك لأن وجوده معك باللجنة يُعرضك للمساءلة، حتى وإن لم تستخدمه.

ثانيًا: أثناء الامتحان:

1. تأكد من كتابة الاسم، ورقم الجلوس بالأماكن المخصصة على غلاف كراسة الامتحان.

2. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف.

3. تأكد أن مسلسل الصفحات صحيح.

4. تأكد من سلامة جميع صفحات كراسة الإجابة قبل بدء الإجابة فيها، وفى حالة وجود أى عيب بها اطلب تبديلها فوراً بأخرى سليمة.

5. لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.

6. اقرأ التعليمات جيدًا سواء المنصوص عليها فى مقدمة كراسة الامتحان، أو فى مقدمة الأسئلة، وفى ضوئها أجب عن الأسئلة.

7. اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته .

8. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص فى الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة إطلاقًا.

9. اطلع على الأسئلة كاملة بإلقاء نظرة عامة عليها، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

10. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي.

11. لا تعتمد أو تلجأ إلى الغش وكن واثقاً بنفسك وقدراتك.

12. تجنب عند الإجابة عن الاسئلة الموضوعية ( الاختيار من متعدد ) التظليل على أكثر من رمز، وفى حالة حـدوث ذلك يجب عليك أيها الطالب أن تكـتب كلـمة ( ملغاة ) أمام أى اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال فى حال كانت الإجابة صحيحة.

13. عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فى المساحة المخصصة للإجابة وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها فى المكان المخصص لإجابة السؤال الأصلي.

14. بالنسبة للأسئلة المقالية فإن إجابتك عنها بإجابتين سوف يتم تقديرهما.

15. عند الانتهاء من الإجابة عن جميع أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين فى نهاية وقت الامتحان سليمة.

ثالثًا: بعد الامتحان:

1. لا تتذمر عند اكتشافك لوجود خطأ بأحد الإجابات.

2. لا تحاول مراجعة إجاباتك مع زملائك.

3. عند رجوعك لمنزلك، قم بتحية والديك، وابدأ بتهيئة نفسك لاختبار اليوم التالي.

وأكد حجازى أن الوزارة جاهزة لمواصلة مسيرة النجاح بأعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتحقيق امتحانات أمنة ومنضبطة هذا العام، مؤكدًا على أن الوزارة سوف تقوم بعمل مؤتمر صحفى يوميًا بعد انتهاء امتحان كل مادة وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمادة الممتحنة فى نفس اليوم.