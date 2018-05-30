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"التعليم" تعلن عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:40 ص
"التعليم" تعلن عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه مما لا شك فيه أن الدولة بجميع مؤسساتها المعنية تولي أهمية بالغة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، انطلاقًا من كون تلك الامتحانات تشكل أحد جوانب الأمن القومي ويصب نجاحها في صالح استقرار هذا الوطن.
 
وفي هذا الإطار أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام  امتحانات الثانوية العامة على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى نحو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكيد على الشفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل، والحرص على توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أمام الرأي العام؛ من أجل الإعداد الجيد لعقد الامتحانات، وضمان تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام.
 
وقد أعلن حجازي أن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، وأنه في ضوء ما تم من تنسيق وتضافر لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فقد استعرض حجازي أهم الإجراءات الفنية واللوجستية التي تم اتخاذها في إطار الإعداد لعقد الامتحان والتي جاءت على النحو التالي:
 
أولاً: بعض البيانات الاحصائية وهي كالتالي:
عدد طلاب الشعبة الأدبية     (266898)
 
عدد طلاب الشعبة العلمية (رياضيات)       (114716)
 
عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)    (264697)
 
إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (656343) بخلاف طلاب المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)
 
عدد لجان مدارس (STEM) هو (9) لجان وإجمالي عدد طلاب مدارس (STEM)    (824)، وعدد الطلاب المكفوفين (201)، وعدد طلاب الدمج (788)، وعدد طلاب المستشفيات كالتالي:
 
-       مستشفى (57357) بها عدد (58) طالب/ طالبة.
 
-       مستشفى أورام طنطا بها عدد (3) طلاب.
 
-       معهد الأورام به عدد (2) طالب بإجمالي     (63) طالب/ طالبة حتى تاريخه
 
عدد طلاب السجون   (60) حتى تاريخه.
 
عدد قطاعات لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) قطاعات
 
عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية  (11) لجنة
 
عدد لجان الإدارة بكل قطاع على مستوى الجمهورية        (4) لجان
 
عدد لجان سير الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية كالتالي:
 
-       عدد لجان السير بقطاع القاهرة: (695).
 
-       عدد لجان السير بقطاع الإسكندرية: (372).
 
-       عدد لجان السير بقطاع المنصورة: (372).
 
-       عدد لجان السير بقطاع أسيوط: (338).
 
إجمالي عدد اللجان
 
(1777) لجنة سير
 
عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية    (22) لجنة
 
عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية  (76) مركز
 
ثانيًا: أعداد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية:
 
رئيس لجنة (1777)، ومراقب أول (1777)،       ومراقب (11473)، وملاحظ (92526)، وعضو قانوني (1700) ، ومعاون (7653 )، ومقدري الدرجات  (55612)، وعضو أمن (8394)
 
 
والعدد الإجمالي (180912)
 
 
ثالثًا: عدد الاستراحات المجهزة للسادة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات:
 
قطاع القاهرة  (213 ) قطاع الإسكندرية ( 157)  قطاع المنصورة ( 202)
 
قطاع أسيوط (324)
 
جملة ( 896)
 
رابعًا:  الثانوية العامة  بمحافظة شمال سيناء:
 
 عدد  اللجان الامتحانية  (11)     
 
مراكز توزيع الأسئلة (واحد )، عدد الطلاب (3420) مقسمة كالتالي:
 
علمي علوم    ( 1867 ) علمي رياضة     ( 502 )  أدبي        (1051 )   
 

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امتحانات

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