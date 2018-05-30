"التعليم" تحدد 15 مهمة لأعضاء الشئون القانونية بامتحان الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مهام وواجبات أعضاء إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الأحد المقبل، اليوم السابع" يستعرض فى 15 معلومة أبرز تلك المهام والضوابط.

1ـ حفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان.

2ـ ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها.

3ـ حيازة الطالب للموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية.

4ـ الشروع فى طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.

5ـ حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان.

6ـ دور عضو الشئون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية.

7ـ يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب اليها.

8ـ تنبيه الطلاب عند الدخول بقراءة كافة التعليمات المعلقة داخل اللجنة.

9ـ وجود موبيل مع الطالب هو مسئولية رئيس اللجنة.

10ـ حالات الشغب الجماعى يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط.

11ـ التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة يكون بعد أدائه للامتحان وفى حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التى ارتكب بها المخالفة يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان فى المادتين.

12 ـ التحقيق مع الملاحظين فى حالة عدم التوقيع على الكراسة أو فى حالة ترك الطالب الكراسة خالية أو محاولة هروب الطالب بالكراسة.

13ـ عضو الشئون القانونية عليه التأكد من عدم وجود أى صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أى من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير.

14ـ على العضو القانونى بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها.