التخطيط: إنهاء برامج تقييم 4000 قيادى بالجهاز الإدارى للدولة فى يوليو

كتب - مصطفى عبد التواب

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة فى فعاليات برنامج التطوير الإدارى للقيادات العليا لتعزيز قدرات الموظفين الذى ينظمه المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ENA، ومنظمة International VNG بهولندا، والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء أشارت هالة السعيد إلى أن البرنامج التدريبى يأتى انطلاقا من أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحقيقاً لخطة الإصلاح الإدارى والتى من شأنها المساهمة فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وذلك عن طريق تقديم الخدمات التدريبية والارتقاء بمنظومة التدريب لإعداد الكوادر الإدارية وإقامة نظام مؤسسى كفء وفعال، مضيفة أن وزارة التخطيط بدأت فى البرنامج التأسيسى للموارد البشرية والذى حضره مجموعة كبيرة من ممثلى الوزارات، على أن يتم البدء فى أغسطس القادم فى البرنامج المتقدم للموارد البشرية والذى ينتهى بنهاية ديسمبر 2018.

وأشارت إلى البرنامج الإليكترونى الخاص بالموارد البشرية الذى لابد من تطويعه ليتناسب مع قانون الخدمة المدنية وقد بدأ العمل التجريبى به داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وكذلك بمعهد التخطيط القومى منذ حوالى 6-8 أشهر، وذلك وفقا للجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل نظام سوفت وير للموارد البشرية يتم الاتفاق عليه، قائلة: "أتوقع بنهاية ديسمبر أن يكون هناك نقلة نوعية فى وجود إدارات موارد بشرية مدربة بشكل جيد تعمل على أنظمة متطورة".

وأضافت السعيد خلال كلمتها أنه يتم العمل كذلك على برامج التقييم لموظفى الجهاز الإدارى والذى يوفر قاعدة بيانات عن الموظفين وقدراتهم المختلفة، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء فى 5 يوليو 2018 من برامج تقييم 4000 قيادى بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يبدأ تقييم القيادات بالمحافظات فى سبتمبر، وسيتم بالتوازى تقييم موظفى الجهاز الإدارى الذين تم تعيينهم على مدى الـ10 سنوات الماضية ويصل عددهم إلى حوالى 10 آلاف موظف حتى يمكن إتاحة الحد الأدنى من المعلومات الإدارية والقانونية والمعرفية والسلوكية للموظفين، مشيرة إلى أنه بالنسبة لميكنة الخدمات الحكومية فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وتم إطلاق عدد 8 خدمات متوفرة على تطبيقات المحمول، كما أنه يتم العمل حاليا على تطوير وميكنة خدمات المحافظات الحدودية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة على رؤية المعهد القومى للإدارة واهتمامه ببناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى وتطويرها وتدريبهم على علوم الإدارة الحديثة، متوقعة أن يكون لهذا التوجه فى مصر تأثيرا كبيرا على مستقبلها فى ظل الحاجة لقيادات قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة.

كما أوضحت الدكتورة شريفة أن مناهج البرنامج التدريبى اشتملت على كل النواحى الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وذلك فى ظل ضرورة أن تكون القيادات فى العصر الحديث ملمة بكافة الجوانب التى تمكنها من تعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة تحت تصرفها فى المؤسسات التى تترأسها أو فى المواقع المختلفة فى الدولة.

جدير بالذكر أن برنامج "التطوير الإدارى للقيادات العليا"، يستمر فى الفترة من 27 مايو الجارى وحتى 11 يوليو القادم، ويتناول البرنامج التدريبى عدة محاور أهمها إدارة التغيير، وإدارة الموارد البشرية، والحوكمة، ومدونة السلوك الوظيفي، وتصميم وتنفيذ السياسات العامة وإدارة نظم المعلومات.