البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة

كتب - هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.80%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وصل لمستوى 17,000 نقطة مرة أخرى وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفة أن المؤشر من المحتمل أن يواجه . منطقة المقاومة 17,000-17,100 نقطة والتى قد تعوق المؤشر قليلاً وفى حالة تخطيها يستهدف المؤشر مستوى 17,350 نقطة، وعلى الجانب الآخر فأن مستوى إيقاف الخسائر 16,600 نقطة بعد الارتفاع الأخير.