البنك الأهلى يطلق المرحلة الثانية من خدمة NBEPay لحاملى البطاقات

كتب – أحمد يعقوب

قال البنك الأهلى المصرى، أنه يعتزم بالتعاون مع مؤسسة فيزا العالمية إطلاق المرحلة الثانية من خدمة " NBEPay" التى تتيح للعميل التحويل بين بطاقات فيزا البنك الاهلى المصرى وسداد مديونية البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة حاليا ضمن المرحلة الأولى من الخدمة وهى الشراء من خلال التاجر، والشراء عبر الأنترنت، ودفع المصروفات الدراسية ودفع فواتير، وذلك فى إطار فى تطبيق مفهوم الشمول المالى من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبى الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء وبخاصة الذين يمتلكون القدرة ولديهم الرغبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك سبق له اطلاق المرحلة الأولى من خدمة " NBEPay" فى نوفمبر 2017 وذلك عملا على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لدى البنك وليواكب التقدم الذى يشهده عالم الاتصالات فى مجال تطبيقات الهواتف المحمولة "Mobile App" ويستثمره فى تطوير اساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث اساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم مؤكدا على أنه من أهم مميزات خدمة " NBEPay" أنها تتمتع بسهولة الاستخدام ، حيث يمكن للعميل طلب الاشتراك فى الخدمة خلال دقائق معدودة من خلال التقدم لأى من فروع البنك، وفور اشتراكه فى الخدمة يقوم العميل بعد ذلك بتحميل التطبيق الخاص بالخدمة من المتجر المناسب لنوع هاتفه الذكى (IOS & Android) ثم يقوم العميل عند تشغيل التطبيق للمرة الأولى بإدخال رقم الهاتف الخاص به ليتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن الكود التعريفى حتى يتمكن من تفعيل الخدمة ومن ثم يقوم بتسجيل أرقام بطاقات فيزا الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالبنك الاهلى التى يرغب فى التعامل عليها والكود السرى الخاص بكل بطاقة للتأكد من ملكية العميل للبطاقة، ثم يقوم بتخليق رقم سرى خاص بالتطبيق (MPIN) وبذلك يمكنه استخدام خدمة NBEPay فى عمليات التحويلات بين البطاقات وسداد مديونية بطاقة الائتمان و الشراء من خلال التجار أو عبر الانترنت أو سداد المصروفات الدراسية الجامعية ودفع الفواتير من خلال الخيارات الموضحة بالتطبيق.

وأضاف يحيى أبو الفتوح أنه عند احتياج العميل استخدام التطبيق فى اجراء عمليات شراء مباشرة من المتاجر المشاركة فى الخدمة فإنه يقوم بإجراء مسح ضوئى لصورة رموز الكود ( QR Code) الذى يضعها التاجر بشكل ظاهر أمام زبائنه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده ثم يقوم العميل بعد ذلك باختيار رقم البطاقة التى يريد استخدامها فى إتمام عملية الشراء، وفى حالة موافقته على تلك البيانات يقوم بقبول العملية فيتم تنفيذها مباشرة.

وفى حال رغبة العميل الشراء عبر الانترنت فانه يختار خدمة استخراج بطاقة افتراضية من خلال التطبيق ويحدد المبلغ الذى يريد الشراء به من الانترنت وبإدخال الرقم السرى الخاص بالتطبيق (MPIN) فتظهر رساله على التطبيق تحتوى على بيانات البطاقة ( رقم البطاقة CVV, المبلغ تاريخ الانتهاء) وبذلك يستطيع العميل استخدام هذه البيانات فى عملية الشراء من خلال الانترنت ولمدة 24 ساعة فقط وأى مبالغ متبقية فى البطاقة الافتراضية سيتم اضافتها للبطاقة الاصلية وفى حالة رغبة العميل فى استرداد المبلغ فيمكنه الاسترداد بنفسه عن طريق التطبيق، مؤكدًا على أن البنك الأهلى المصرى دائما ما ينتهج سياسة مستمرة لدعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية ليس فقط من خلال تقديم منتجات جديدة ولكن أيضا بتطوير المنتجات والخدمات القائمة وتحسين اساليب تقديمها بما يحقق تطلعات العملاء ويضيف مزايا جديدة تسهم فى إثراء نمط حياتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة، مستندًا فى ذلك إلى قوة البنية التحتية التكنولوجية وأنظمة البرمجيات الحديثة المتاحة لدية وعلى قدرته الفائقة فى حماية وتأمين بيانات العملاء.

وأشار إلى أن إطلاق خدمة NBEPay تأتى فى إطار حرص البنك الأهلى المصرى على التوسع فى تطبيق مفهوم الشمول المالى وتعزيز المدفوعات الالكترونية من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبى الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء وبخاصة الذين يمتلكون القدرة والرغبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذى يؤكد ريادة البنك الأهلى فى استخدام طرق الدفع الالكترونية فى مصر وحرصه على نشر ثقافة الشمول المالى فى المجتمع .