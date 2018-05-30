البحرين تدرس منح تأشيرة إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب

رويترز

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، أن البحرين تدرس منح المستثمرين الأجانب تأشيرات إقامة مدتها عشرة أعوام، وذلك فى أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوكالة إن ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وجه وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "إلى إعداد مشروع قرار يقضى بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى عشر سنوات".

وفى البحرين وغيرها من الدول الخليجية، يحصل المواطنون الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أرباب العمل.

ويهدف مشروع قانون قطرى جرت الموافقة عليه فى أغسطس آب إلى منح بعض الأجانب تأشيرات إقامة دائمة، كما وافقت دولة الإمارات هذا الشهر على نظام لمنح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى عشرة أعوام للمستثمرين والمتخصصين.

وتسعى الدول الخليجية لجذب استثمارات فى أسواق العقارات التى شهدت تراجعا منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط مما اضطر الحكومات لتطبيق إجراءات تقشفية.

وتنذر خطة إصلاح اقتصادى طموح فى السعودية أيضا بنضوب التدفقات الاستثمارية على بلدان أصغر فى المنطقة.