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الادعاء البلجيكى: منفذ هجوم مدينة لييج هتف "الله أكبر" خلال العملية

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:56 ص
الادعاء البلجيكى: منفذ هجوم مدينة لييج هتف "الله أكبر" خلال العملية الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى
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قال الادعاء البلجيكى، إن منفذ هجوم مدينة لييج هتف "الله أكبر" مرارا خلال العملية، جاء ذلك حسبما أفادت به شبكة CNN الإخبارية الأمريكية.

 

وكان أعلن وزير داخلية بلجيكا، جان جامبون، أن منفذ الهجوم المسلح فى مدينة لييج ارتكب جريمة قتل فى اليوم السابق للهجوم.

 

وقال جامبون - حسبما ذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أمس الأربعاء، أن منفذ الهجوم بنيامين هيرمان قام الاثنين الماضى بقتل نزيل سابق فى السجن الذى كان محتجزا فيه على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، مشيرا إلى أنه ضرب زميله السابق بآلة حادة على رأسه.

 

وكان هيرمان قد هاجم شرطيين اثنين باستخدام سكين واستخدم أسلحتهما لقتلهما، ثم فتح النار على شخص داخل سيارة، ما أسفر عن مقتله، ذلك قبل أن يدخل مدرسة ويحتجز سيدة رهينة، فيما تمكنت قوات الشرطة من قتله بعدما فتح النار على القوات وتسبب فى إصابة عدد منهم".


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وزير داخلية بلجيكا: منفذ هجوم لييج ارتكب جريمة قتل فى اليوم السابق للهجوم

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