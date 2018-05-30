الاتحاد الدولى للصحفيين يطالب بالتحقيق فى مقتل الصحفى باتشينكو فى كييف

بروكسل (أ ش أ)

طالب الاتحاد الدولى للصحفيين بالتحقيق فى ملابسات مقتل الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو فى كييف، مطالبا بإجراء تحقيقات جدية.

وأعرب الاتحاد - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - عن غضبه لمقتل بابتشينكو فى كييف وأمله فى أن تجد هيئات إنفاذ القانون فى أوكرانيا المتورطين فى هذه الجريمة.

ويمثل الاتحاد الدولى للصحفيين حوالى 500 ألف صحفى من أكثر من 100 دولة حول العالم.

من جهتها..أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح قضية جنائية فى مقتل بابتشينكو.فيما وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مقتل الصحفى الروسى فى كييف بالمأساة، مطالبا السلطات الأوكرانية ببذل كل الجهود للتحقيق الفورى فى مقتله.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا - فى كلمة ألقاها فى جلسة لمجلس الأمن الدولى - أن الصحفيين المستقلين والمعارضين يقتلون فى أوكرانيا ولا يتم التحقيق فى الجرائم ويتهمون بها روسيا دائما، ومن المحتمل أنه قد حدث نفس الشيء بمقتل أركادى بابتشينكو.

وكانت وزارة الداخلية الأوكرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مواطنا روسيا قتل بالرصاص فى كييف، حيث كان يعمل مقدما فى إحدى القنوات التلفزيونية.