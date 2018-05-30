الإفراج عن 920 سجينا بعفو رئاسى بمناسبة عيد تحرير سيناء

خرج 920 سجينا بعفو رئاسى استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133/ 2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وأفرجت وزارة الداخلية بالعفو عن 447 من نزلاء السجون والإفراج الشرطى عن 473 سجيناً؛ وجاء فى بيان أصدرتة وزارة الداخلية منذ قليل أن قطاع السجون برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء مصطفى شحاتة، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (447) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (473) نزيلاً إفراجاً شرطاً.