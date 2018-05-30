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الإعدام والمؤبد لـ3 قتلوا جارهم لمعاتبتهم له لتعاطيهم المخدرات بالشرقية

الأربعاء، 30 مايو 2018 01:59 م
الإعدام والمؤبد لـ3 قتلوا جارهم لمعاتبتهم له لتعاطيهم المخدرات بالشرقية حبل مشنقة
الشرقية- فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لشقيقين من أصدقائه، لقتلهم تاجر أسماك والشروع فى قتل نجلة انتقاما منهما لتوجيهما اللوم لهم لتعاطيهم المواد المخدرة والاتجار بها أسفل منزلهما.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله، وعضوية المستشاريين السيد عبد العزيز، وماهر كمال وأمانة سر نبيل شكري، وأحمد نصر.

 

ترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير من عام 2013، عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "سماك" 50 عاما و"نجله" 28 عامان مصابين بطلقات نارية وجروح قطعية متعددة، وأن الأول لفظ انفاسة متأثرا باصاباتة وتم انقاذ نجله.

 

فتوصلت التحريات أن وراء الحادث 3 عاطلين، من بينهم شقيقين، وتوجد خلافات بينهم وبين المجنى عليهما منذ فترة لجلوسهم أسفل منزلهما لتعاطى المواد المخدرة والاتجار بها وأنه فى يوم الحادث وجه المجنى عليهما اللوم للمتهمين وطلبا منهم الابتعاد عن مسكنهما فاشتاطوا غضا فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهمون الثلاثة باطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليهما، والتعدى عليهما بالأسلحة البيضاء،وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

 


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