الإذاعة تحقق فى بث أذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق على راديو الإسكندرية

كتب محمد تهامى زكى

كلفت الإذاعية نادية مبروك، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، بإعداد تقرير حول ملابسات الخطأ الذى حدث بإذاعة الإسكندرية المحلية وتسبب فى إذاعة أذان المغرب اليوم قبل موعده بحوالى سبع دقائق، الأمر الذى أثار استياء المستمعين وأربك الكثيرين من الصائمين الذين يفطرون على أذان الإذاعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للإذاعة المصرية عبر صفحتها على "فيس بوك"، بيانًا أكدت فيه أن نادية مبروك، رئيس الإذاعة اتصلت بإيمان فتح الله مدير عام إذاعة الإسكندرية لمعرفة ملابسات الخطأ المهنى الذى حدث على الهواء، وكلفت رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية بإعداد تقرير حوله تمهيدًا لإحالة فريق العمل للتحقيق لمعرفة الشئون القانونية لمجازاة المتسبب فى هذا الخطأ الفادح.

يذكر أن فريق عمل فترة الإفطار بإذاعة الإسكندرية قد أذاع أذان المغرب قبل موعد بسبع دقائق ولم ينتبه أحدهم للخطأ الذى حدث، ليتم الاعتذار عنه، والمعروف أن مسئولية إذاعة المواد الإذاعية تقع على عاتق فنى الصوت ومذيع الفترة ومخرج التنفيذ والذين لم ينتبهوا جميعًا للخطأ ليعتذروا عنه.