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"الأرصاد": طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 30 مايو 2018 08:00 ص
"الأرصاد": طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح سطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

 
القاهرة 22 32
 
وسط الدلتا 22 32
 
الإسكندرية 21 28
 
بلطيم 22 29
 
مطروح 21 27
 
السلوم 18 28
 
سيوة 21 34
 
بورسعيد 21 27
 
دمياط 21 27
 
العريش 19 29
 
رفح 18 28
 
الإسماعيلية 20 33
 
السويس 20 33
 
رأس سدر 21 33
 
نخل 17 33
 
نويبع 23 32
 
طابا 21 33
 
كاترين 16 28
 
الطور 24 33
 
شرم الشيخ 26 34
 
الغردقة 25 33
 
مرسى علم 25 34
 
الفيوم 22 33
 
بنى سويف 22 33
 
المنيا 21 34
 
أسيوط 21 34
 
سوهاج 22 35
 
قنا 23 36
 
الأقصر 24 37
 
أسوان 27 38
 
أبوسمبل 27 37
 
الوادى الجديد24 38
 
شلاتين 26 40
 
ابو رماد 27 39
 
راس حدربة 28 38
 
حلايب 28 38
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 30 44
 
المدينة 26 40
 
الرياض 28 41
 
المنامة 31 39
 
أبوظبى 31 40
 
الدوحة 30 40
 
الكويت 29 43
 
دمشق 13 29
 
بيروت 22 26
 
عمان 15 26
 
القدس 16 24
 
غزة 22 27
 
بغداد 27 42
 
مسقط 33 38
 
صنعاء 14 28
 
الخرطوم 28 37
 
طرابلس 21 28
 
تونس 18 28
 
الجزائر 14 20
 
الرباط 13 21
 
نواكشوط 21 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
 
أنقرة 11 25
 
اسطنبول 16 24
 
اسلام أباد 26 42
 
نيودلهى 31 43
 
جاكرتا 23 33
 
بكين 18 33
 
كوالالمبور 24 31
 
طوكيو 17 22
 
أثينا 19 29
 
روما 17 29
 
باريس 16 25
 
مدريد 12 21
 
برلين 19 28
 
لندن 15 21
 
مونتريال 17 28
 
موسكو 09 25
 
نيويورك 16 23
 
واشنطن 20 26
 

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