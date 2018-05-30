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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان فى أفغانستان إلى 6 قتلى من أفراد الشرطة

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:52 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم طالبان فى أفغانستان إلى 6 قتلى من أفراد الشرطة الشرطة الأفغانية -أرشيفية
(أ ف ب)
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قتل ستة شرطيين على الأقل، اليوم الأربعاء، فى هجوم لحركة طالبان على مفوضية الشرطة فى كبرى مدن ولاية لوجار التى تبعد أقل من 70 كلم جنوب شرق كابول، كما أعلنت مصادر محلية لوكالة فرانس برس.

وبدأ الهجوم حوالى الساعة 5،00 بانفجار سيارة مفخخة أمام مركز بولى علم الرئيسى، كما ذكر المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور احمدزأى.

وأضاف ان "ثلاثة رجال مسلحين اقتحموه بعد ذلك. وخلال نصف ساعة، قتل جميع المهاجمين. ويا للأسف، لقى ستة من عناصر الشرطة مصرعهم، وألحق الانفجار أضرارا بالمبنى".

وأصيب ثمانية مدنيين أيضا بجروح فى الهجوم الذى أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه ،من جانبه، اكد المتحدث باسم الحاكم شمشاد لروى أن "الوضع بات تحت السيطرة"، مؤكدا تفاصيل الهجوم، ومنذ بداية رمضان، يزيد المتمردون من الهجمات التى تستهدف مواقع القوى الأمنية الافغانية ومراكزها.

وفى نهاية أبريل، بدأوا هجوم الربيع المسمى عملية الخندق التى تستهدف "سحق وقتل وأسر الغزاة الأمريكيين وانصارهم".

من جهة أخرى، قتل ثلاثة عمال ميكانيك فى مرآب كانوا يعملون فيه، وأصيب حوالى عشرة اشخاص فى قندهار (جنوب) فى انفجار عبوة كانت موضوعة تحت سيارة، كما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الحاكم دواد أحمدى.

 

 


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