ارتفاع التزام المصريين بساعات العمل.. 89.2% ملتزمون خلال الربع الأول 2018

كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية لـ 89.2% من إجمالى المشتغلين بالدولة خلال الربع الأول لعام 2018 تصل لـ35 ساعة فأكثر.

ووفقاً لما ينص عليه قانون العمل يبلغ متوسط ساعات العمل اليومية 8 ساعات، وابتداء من قضاء هذه المدة فى العمل اليومى يحق للعامل الحصول على يومين عطلة أسبوعية.

وبحسب القانون، تبلغ ساعات العمل الأسبوعية نحو 40 ساعة "8 ساعات يومياً لمدة 5 أيام فى الأسبوع"، وهو الملتزم به نحو 89% من إجمالى المشتغلين المصريين "15 سنة فأكثر" خلال الربع الأول لعام 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وكانت نسبة المصريون الملتزمون بساعات العمل الأسبوعية "35 ساعة فأكثر" خلال الربع الرابع من 2017 "الربع السابق مباشرة للربع الأول من العام الجارى"، قد بلغت 84%، مرتفعة إلى 89.2% خلال الربع الأول لـ2018.

وعن إجمالى المشتغلين خلال الربع الأول للعام الحالى، بلغ عددهم، وفقاً لنشرة القوى العاملة الصادرة عن جهاز الإحصاء، 26.092 مليون مشتغل "15 عام فأكثر"، وبتطبيق نسبة الملتزمون بساعات العمل الأسبوعية "89%" من جملة المشتغلين، نجد أن عدد من يعمل 35 ساعة فأكثر "8 ساعات تقريباً فى اليوم" يصل لنحو 23.2 مليون مشتغل من إجمالى المشتغلين.

وبحسب النشرة الإحصائية "نشرة القوى العاملة" للربع الأول من 2018، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، ارتفعت نسبة الالتزام بالعمل لمدة 35 ساعة فأكثر أسبوعياً لدى العاملين بأجر عن أصحاب الأعمال، حيث بلغت 91.6% بين العامين بأجر، و 88.7% بين من هم أصحاب أعمال أو يديرون آخرين.

احتل من يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد، وكذلك المساهمون فى أعمال أو مشروعات داخل الأسرة، النسب الأقل فى الالتزام بالعمل لمدة 35 ساعة فأكثر فى الأسبوع، فمن إجمالى العاملين لحسابهم يلتزم بتلك المدة 87%، فيما يلتزم 72.4% من المساهمين فى أعمال داخل الأسرة.

وفى السياق ذاته، بشكل عام وعلى مستوى الجمهورية ترتفع نسبة الالتزام بساعات العمل الرسمية لدى الذكور عن الإناث، فمن بين إجمالى المشتغلين "الذكور" العاملين بالدولة تصل نسبة الالتزام بالعمل لمدة 35 ساعة فأكثر لـ 90.8%، مقابل 82.9% للإناث.

وفى المقابل، وعكس الالتزام بساعات العمل الرسمية، كشف جهاز الإحصاء فى بحثه/ نشرته عن القوى العاملة خلال الربع الأول للعام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، عن "المتسيبين" وغير الملتزمين بساعات العمل، حيث أظهرت البيانات أن هناك 1.6% من إجمالى المشتغلين بالدولة "15 سنة فأكثر" يعملون من 1- 14 ساعة فقط فى الأسبوع، وترتفع هذه النسبة بين الإناث عن الذكور.

بلغت نسبة العاملات لمدة 1- 14 ساعة فقط فى الأسبوع من إجمالى الإناث المشتغلات بالدولة 3.5%، مقابل 1.2% للذكور، ووفقاً للبيانات الإحصائية، بلغت نسبة العاملين لمدة 1-14 ساعة فى الأسبوع بين ممن يعملون بأجر 1%، و 1.4% من بين جملة أصحاب الأعمال ومن يعملون لحسابهم ويديروا آخرين.

وارتفعت النسبة حول العمل بتلك المدة "الضئيلة" على مدار الأسبوع، لدى من يعملون لحسابهم ولا يديروا آخرين، ومن يساهمون فى مشروعات أو أعمال داخل الأسرة، بالغة 3.1%، و 5.6% بالترتيب.

ويوضح الجدول التالى تفاصيل عدد ساعات العمل الأسبوعية لإجمالى المشتغلين بالدولة "15 سنة فأكثر" سواء بشكل عام أو وفقاً للنوع، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2018.