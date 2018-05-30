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احتجاجا على الفقر وتدهور الاقتصاد.. نجوم إيران يقاطعون إفطار الرئيس روحانى

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:46 م
احتجاجا على الفقر وتدهور الاقتصاد.. نجوم إيران يقاطعون إفطار الرئيس روحانى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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أعلن عددا من المشاهير والشخصيات العامة فى إيران مقاطعة دعوة الإفطار المقدمة من رئاسة الجمهورية للمشاركة فى حفل إفطار جماعى مع الرئيس حسن روحانى، وذلك احتجاجا على الأزمات السياسية والاجتماعية والفقر الذى يعيشه أغلب الإيرانيون.

 

ودشنت الشخصيات العامة فى إيران هاشتاج بالفارسية " #ما_به_افطاری_نخواهيم_رفت" أى لن نحضر حفل الإفطار، ووجهوا من خلاله رسائل سياسية لروحانى، واستخدمه نشطاء فى التعبير عن غضبهم من عدم وفاء الرئيس الإيرانى بوعوده الانتخابية لهم وأبرزها الإفراج عن السجناء السياسيين ورفع سقف الحريات وو.. وغيرها من المشكلات التى تعانى منها إيران.

 

ووجهت الفنانة الإيرانية الشهيرة، مهناز افشار رسالة سياسية إلى روحانى، وقالت إنها لن تشارك فى حفل الإفطار وبدلا من دعوتها قالت له أطلب منك أن تدع (آتنا دائمى) الناشطة فى مجال حقوق الإنسان والسجينة السياسية التى تبلغ من العمر 30 عاما والمتواجدة الآن فى سجن ايفين، وقال له هى ليست مجرمة ، فقط تسعى جاهدة فى مجال حقوق الإنسان فى هذا البلد".

 

ورفض الفنان "برويز برستوئى" ونشر الدعوة المقدمة له من رئاسة الجمهورية على صفحته على اينستجرام وعلق "نظرا للأوضاع الاقتصادية المتدهورة.. ليس من الضرورى إقامة هذا الإفطار الذى يتطلب نفقات كبيرة.. وقال إنه يعلم جيدا أن الهدف من الدعوة هو استماع روحانى لمشكلات الفنانيين، لكنه عاد ليقول إن روحانى يعلم جيدا مشكلاتهم.

 

وكتبت الفنانة الإيرانية آناهيتا نعمتى على صفحتها على اينستجرام، "بينما يقمع أقل احتجاج فى بلادنا لا أجيز لنفسى الحضور فى هذا المكان" وذكرت آناهيتا روحانى بالمرض والفقر الذى يتزايد يوما بعد يوم ويقبع فيه الإيرانيين فى أقاليم سيستان وبلوشستان، فضلا عن أوضاع منكوبى الزلازل المشينة.

 


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