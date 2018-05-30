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إلغاء وتأخر 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الأربعاء، 30 مايو 2018 10:08 ص
إلغاء وتأخر 5 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر  إقلاع 3 رحلات جوية، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة للرحلات، وإلغاء رحلتين للخطوط السعودية، بسبب عدم جدواهم اقتصاديا.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، تأخرت رحلتى الخطوط التركية رقم 691 و693، المتجهتين لاسطنبول، عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل أكثر من ساعة، وتأخرت أيضا رحلة الخطوط الفرنسية رقم 569 المتجهة إلى باريس، بسبب ظروف التشغيل، وأعمال الصيانة.

وأشارت المصادر، أنه تم إلغاء إقلاع رحلتي الخطوط السعودية الإضافية، المتجهة إلى جده رقم 3414 و3410، والمخصصة لنقل معتمرى شهر رمضان، بسبب قلة عدد الركاب وعدم جدواهما اقتصاديا.

 

 

 

 
 
 

 


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